Sollitto: “Credo si sia rotto qualcosa nella nazionale belga tra De Bruyne e Garcia”

“La Nazionale belga? A volte in alcuni spogliatoi accadono cose che non si capiscono appieno proprio perché non lo si vive dall’interno. Sono dinamiche che non conosciamo o magari l’allenatore del momento vuole fare il fenomeno come ha fatto Thiago Motta lo scorso anno alla Juventus. Credo si sia rotto qualcosa nella nazionale belga tra De Bruyne e Garcia. Il Belgio per tanti anni è stato primo nel ranking e adesso è ottavo quindi qualche equilibrio si è andato un po’ a perdere.