Sinner, il messaggio di Alcaraz: “Finale US Open con Jannik per la storia”

(Adnkronos) –

"Se ci sarà la finale con Jannik, arriverà quello che tutti si aspettano". Carlos Alcaraz è in finale agli US Open e aspetta Jannik Sinner. Lo spagnolo, numero 2 del mondo, in semifinale ha sconfitto il serbo Novak Djokovic in 3 set. Sinner, numero 1 del mondo e detentore del titolo, nella seconda semifinale affronta il canadese Felix Auger-Aliassime. L'iberico e l'azzurro quest'anno si sono affrontati in finale al Roland Garros e a Wimbledon. Sulla terra rossa ha vinto Alcaraz, sull'erba ha trionfato Sinner. A New York, andrebbe in scena il terzo duello 'major' nel 2025. "Sono molto felice di aver battuto Djokovic, credo di averlo fatto per la prima volta sul cemento. Ho cercato di non pensare a tutto quello che ha fatto in carriera, sono rimasto concentrato. Non è stata una partita perfetta, ma sono in finale e sono felicissimo", dice Alcaraz a Supertennis. "La rivalità che stiamo costruendo è bellissima, stiamo facendo entrambi molto bene. Io ho fatto la mia parte, ora Jannik ha una partita difficile. Possiamo fare la storia se giochiamo la terza finale consecutiva in un torneo dello Slam, stiamo costruendo la nostra storia. Se ci sarà la finale con Jannik, arriverà quello che tutti si aspettano", aggiunge. —[email protected] (Web Info)

