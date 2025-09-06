Restyling del Maradona: lavori al via per la candidatura di Napoli a Euro 2032

Il Napoli si gode l’entusiasmo del nuovo avvio di stagione e prepara anche il futuro del suo stadio. Come spiegato da Nino Simeone, Presidente della Commissione Infrastrutture e Mobilità del Consiglio Comunale, il restyling del Diego Armando Maradona partirà a breve, con l’obiettivo di rendere l’impianto idoneo agli standard UEFA e alla candidatura per Euro 2032.

Il primo intervento riguarderà la messa in sicurezza del terzo anello, finanziata con fondi comunali e accelerata per ridurre al minimo i tempi burocratici. Successivamente, i lavori si concentreranno sul secondo anello, che verrà avvicinato al terreno di gioco, oltre a miglioramenti su parcheggi e trasporto pubblico. L’ammodernamento, garantisce Simeone, sarà pronto non appena la UEFA confermerà Napoli tra le città ospitanti.