Qualificazioni Mondiali – Danimarca /Scozia (0-0). Hojlund entra tardi ma spaventa McT
Difficoltà a rendersi realmente pericolosa per la squadra di casa, almeno fino alla mezz’ora, fino all’ingresso di Hojlund. Che ci prova, ha una gran voglia e si nota, ma il tempo è poco. Eppure poteva subito incidere. Conte spettatore interessato. Gunn sale in cattedra: oltre a salvare sul nuovo centravanti del Napoli, è pronto anche su Hojbjerg in pieno recupero.
DANIMARCA (4-4-1-1): Schmeichel 6,5; Kristensen 6,5, Andersen 6, Christensen 6,5, Maehle 6; Dreyer 6 (29’ st Froholdt 6), Hojbjerg 6, Hjlmand 6, Damsgaard 6; Dolberg 5,5 (16’ st Gronbaek 6); Biereth 5,5 (29’ st Hojlund 6,5). A disp.: Hermanse, Jorgense, Vestergaard, Hogsberg, O’Riley, Osula, Olsen, Dorgu, Gaaei. Ct.: Riemer 6
SCOZIA (4-2-3-1): Gunn 7; Hickey 5,5 (25’ st Johnston), Souttar 6,5, Hanley 6, Robertson 6,5; McGinn 6, McTominay 6,5; Christie 6 (38’ st McLean sv), Adams 5,5 (38’ st Hirst sv), Ferguson 6; Dykes 6 (38’ st Doak sv). A disp.: Kelly, Clark, Doig, Gilmour, Hendry, Miller, McKenna, Bowie. Ct.: Clarke 6,5
ARBITRO: Daniel Siebert (GER)
AMMONITI: 4’ pt Hojbjerg (D), 36’ pt Hickey (S), 44’ pt Christie (S), 13’ st Ferguson (S), 26’ st Johnston (S), 32’ st Adams (S), 40’ st Andersen (D), 45’+1’ st Froholdt (D)
NOTE: angoli 13-4 per la Danimarca. Recupero: pt 1’; st 5’.