Nuove sale vip al Maradona, ma c’è un aumento del costo mensile del fitto

Nuove sale ospitalità all’interno dello Stadio Maradona. Il Comune ha concesso al Calcio Napoli i permessi per realizzarle, ma ha leggermente aumentato il canone della concessione che lievita a 887.814,88 euro per ogni anno. Spiega Il Mattino:

Factory della Comunicazione

Il documento sul Maradona

Il documento che ufficializza la possibilità delle modifiche dentro l’impianto di Fuorigrotta è stato approvato, a pieni voti, dalla Giunta comunale il primo di settembre 2025, lunedì scorso. Si tratta della deliberazione n. 412 con la quale si concedono al Calcio Napoli quattro differenti permessi:

Creare una nuova Sala Hospitality per la tribuna d’onore, mediante trasformazione degli attuali Uffici Gare;

Realizzare una nuova Sala Hospitality esterna alla “sala Champions”

Fondare da zero una nuova Sala Hospitality alla quota primo anello

Riqualificare la Sala Family

La convenzione per lo stadio

Secondo la convenzione attualmente in vigore fra Comune e calcio Napoli, la società sportiva «ha facoltà di ristrutturare, al fine di ottimizzarne l’uso secondo destinazione» ma ogni intervento «dovrà essere preventivamente autorizzato dal concedente», cioè Palazzo San Giacomo. Nel corso dell’ultima estate il club di De Laurentiis ha presentato la richiesta per «interventi di riqualificazione ed implementazione» per i quali il “Servizio Edilizia Sportiva” del Comune espresso il proprio parere favorevole.

Poi la parola è passata alla “Area Tecnica Patrimonio” che ha determinato l’aumento del canone annuo sulla base dei nuovi spazi utilizzati dal Calcio Napoli. I conti hanno prodotto un aumento del canone di 29.868 euro oltre all’Iva, generando, così, un nuovo valore economico che consente alla giunta comunale di scrivere che «Il canone così rivisitato sarà pari a € 887.814,88 (euro ottocentoottantasettemilaottocentoquattordici/88), oltre Iva».