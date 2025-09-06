Napoli, presto toccherà a Lang: ecco il modulo più congeniale all’ex Psv

In casa Napoli, archiviate le prime due gare che hanno portato in dote i primi sei punti stagionali, si sta lavorando in questi giorni di sosta sull’inserimento dei nuovi acquisti. Fra questi spicca Noa Lang, arrivato dal Psv dopo un lungo inseguimento per una cifra di 25 milioni ma relegato per il momento alla panchina.

Stando infatti a La Gazzetta dello Sport, dopo l’esiguo minutaggio delle uscite contro Sassuolo e Cagliari (per quasi venti minuti complessivi), Antonio Conte è al lavoro per trovare adeguata sistemazione al classe 1999, più a suo agio in un sistema di gioco tendente al 4-3-3.