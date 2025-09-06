“Napoli, da Conte ci si aspetta un turnover ragionato. Eccessive le critiche per Lucca”

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, ha commentato ai microfoni di Radio Napoli Centrale degli azzurri, attesi dalla sfida sul campo della Fiorentina dopo la sosta.

“Per Conte ogni secondo sul campo di allenamento ha valore, questa settimana è importante perché ha con lui due giocatori a cui lui tiene che hanno bisogno di integrarsi, ovvero Lorenzo Lucca e Vanja Milinkovic Savic e credo quindi che abbia molto valore dal punto di vista fisico, tattico e mentale e questo è il suo metodo. Quale occasione migliore per approfittarne. Lucca? Mi aspetto sicuramente un Lucca più pronto, io in questo momento sarei contento quasi non di essere il terzo ma di non avere un carico di pressione sulle mie spalle. Lui pronti via si ritrovava con un carico enorme dall’infortunio di Lukaku, lui ha potenzialità, lo dimostra l’investimento fatto dal Napoli ma essere pronti passando da Udine a Napoli non è assolutamente semplice. Io al suo posto sarei sollevato di poter fare al mio percorso perchè lui non ha fatto il percorso necessario, è stato gettato subito nella mischia con grandi aspettative e questo non è semplice assolutamente. Per me le critiche su di lui sono state eccessive, il Napoli soprattutto contro il Cagliari non ha rubato l’occhio e quando una gara va cosi le critiche verso il centravanti aumentano di più, sicuramente ha sbagliato qualche scelta negli ultimi 16 metri. Farà il suo percorso e questa sosta è arrivata a pennello e credo che non si rammarichi neanche più di tanto per la mancata convocazione in Nazionale. Tanti cambi per le tante partite? E’ vero che nelle prime due non c’erano i nuovi e quindi era tutto in continuità, puntando l’onda lunga della concentrazione e l’entusiasmo scudetto. Mi aspetto che alternerà molto la rosa, e d’altronde questo tipo di mercato altrimenti non avrebbe senso. Non mi aspetto lo faccia subito ma in maniera graduale, lui è fatto cosi. Quando schiera Beukema, Lang o Lucca vuole che questo battesimo siano pronti per scendere in campo”.