“Napoli, con una rosa numericamente a posto puoi far bene anche in Europa! Fiorentina? Servirà grande attenzione”

Nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Napoli Centrale, Enzo Bucchioni (giornalista) ha approfondito anche il discorso sugli azzurri, attesi dalla sfida sul campo della Fiorentina dopo la sosta.

“Conte avrà tanta qualità in più dopo la sosta, arrivano quei giocatori che hanno allungato la panchina anche se non sono nomi da panchina, loro ti possono dare soluzioni e potenzialmente questi sono tutti giocatori che sono titolari e quando non lo fanno è solo per determinate funzioni tattiche. Se il piano di partita non funziona Conte ha giocatori che in corso d’opera te li può modificare, ora Conte ha le soluzioni giuste per il campionato e la Champions League, questo mercato posiziona il Napoli tra le grandi d’Europa, manca forse solo un vice-Di Lorenzo ma per il resto ora Conte si potrà sbizzarrire e parliamo di un allenatore bravo che potrà gestire al meglio. Sarà una stagione dove i tifosi del Napoli si divertiranno raggiungendo obiettivi nuovi, per me l’obiettivo vero di questa squadra è essere determinante in Europa ed iniziare anche li un ciclo consolidandosi, un po’ come fatto in Italia con due scudetti negli ultimi tre anni. La Fiorentina? Qualitativamente parliamo di un club molto alto ed è una squadra da temere. Quando hai questi giocatori, penso a De Gea, Kean o Dzeko, hai una squadra costruita bene, hai tenuto tutti i big ma hai immesso giocatori funzionali come Fazzini o tanti altri. In questo momento – se non succedono cose strane in 15 giorni – non è ancora una squadra, ci sono tanti meccanismi da sistemare, si è cambiato il modo di giocare, con Pioli sta costruendo un sistema di calcio diverso e quindi ci vuole sicuramente un pò di tempo. Fatica soprattutto a centrocampo a trovare una fluidità non è semplice, poi è la loro prima in casa e ci vorrà grande attenzione, in Italia nessuna gara è mai vinta“.