Montervino: “Vorrei che entrasse di più nel cuore dei napoletani”

Intervistato da Radio Marte, l’ex capitano del Napoli Francesco Montervino ha commentato il momento degli azzurri di Conte. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

“Per completezza questo Napoli potrebbe essere il migliore dell’era De Laurentiis – ha esordito l’ex centrocampista come riportano i colleghi di TuttoNapoli.net – anche se se la gioca con quello di Spalletti. Io però vorrei che entrasse di più nel cuore dei napoletani, come è successo anche a qualche Napoli che non ha vinto.

L’attuale Napoli ha una struttura eccellente nell’organico ma servirebbe il beniamino dei tifosi – ha proseguito – l’idolo delle folle come erano Lavezzi, Cavani o Mertens. Mc Tominay si sta dimostrando un serio candidato ma non è ancora ai livelli di quelli citati. Oggi il trasporto verso il Napoli ce l’hanno verso De Laurentiis e verso Conte, leader assoluto per carità, ma in campo ci vanno i calciatori.

Hojlund ha le qualità per diventarlo, ha ferocia e doti tecniche. Però deve farlo in fretta, come è accaduto ai calciatori che hanno subito lasciato il segno a Napoli, come capitò, alla seconda giornata appena, con Lavezzi nella gara contro l’Udinese – ha concluso -. Mi auguro e mi aspetto che lui possa fare la differenza in Italia, anche perché viene dalla Premier”.