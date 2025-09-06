NewsCalcioMercato

Montervino: “Napoli top dell’era De Laurentiis, ma serve un idolo. Hojlund può diventarlo“

Ecco le parole dell’ex capitano del Napoli Francesco Montervino

By Guido Russo
0

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli ha parlato ai microfoni di Radio Marte, del Napoli di quest anno e di dove, secondo lui, possono arrivare gli azzurri.

Factory della Comunicazione

Ecco le sue parole:

“Per completezza questo Napoli potrebbe essere il migliore dell’era De Laurentiis anche se se la gioca con quello di Spalletti. Io però vorrei che entrasse di più nel cuore dei napoletani, come è successo anche a qualche Napoli che non ha vinto.

L’attuale Napoli ha una struttura eccellente nell’organico ma servirebbe il beniamino dei tifosi – ha proseguito – l’idolo delle folle come erano Lavezzi, Cavani o Mertens. Mc Tominay si sta dimostrando un serio candidato ma non è ancora ai livelli di quelli citati. Oggi il trasporto verso il Napoli ce l’hanno verso De Laurentiis e verso Conte, leader assoluto per carità, ma in campo ci vanno i calciatori.

Hojlund ha le qualità per diventarlo, ha ferocia e doti tecniche. Però deve farlo in fretta, come è accaduto ai calciatori che hanno subito lasciato il segno a Napoli, come capitò, alla seconda giornata appena, con Lavezzi nella gara contro l’Udinese. Mi auguro e mi aspetto che lui possa fare la differenza in Italia, anche perché viene dalla Premier”.

Potrebbe piacerti anche
News

Dries Mertens è diventato papà per la seconda volta: è nata Lulu

Calcio

Il Mattino – Napoli, torna la Champions. Dubbio Buongiorno

News

Il Mattino – Per Buongiorno c’è Firenze nel mirino e il sogno Champions

News

Il Mattino – Buongiorno, l’incubo è finito

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.