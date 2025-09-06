Adnkronos News

Mondiali di pallavolo, l’Italia è in finale: le azzurre battono il Brasile 3-2

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
L'italia di Julio Velasco vola in finale dei mondiali di pallavolo femminile. Le azzurre hanno vinto una battaglia durissima in rimonta contro un grande Brasile solo 3-2 (22-25, 25-22, 28-30, 25-22, 15-13). L'Italia 'vendica' la sconfitta maturata in Olanda nel 2022 quando proprio il Brasile di Ze Roberto negò la finale iridata alle azzurre.  Nella finale in programma domani, l'Italia affronterà la Turchia che nella prima semifinale ha avuto la meglio sul Giappone 3-1. —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Fondazione Fiera Milano, nasce alleanza per il Made in Italy

Adnkronos News

Gp Monza, pole da record di Verstappen. Quarto Leclerc, poi Hamilton

Adnkronos News

Cernobbio, Pichetto: “Tranquilli su stoccaggi del gas, sono quasi al 90%”

Adnkronos News

Regionali, Schlein a Cernobbio: “Noi ovunque compatti, maggioranza…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.