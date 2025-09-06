Mazzoni: “Mi aspetto il 3-5-2 con Kean e Gudmundsson”

Duccio Mazzoni di Radio Lady e di Repubblica Firenze ha parlato a Radio Napoli Centrale, ecco le sue parole: “Possibile capienza settore ospiti a Firenze? Il Comitato dell’Ordine pubblico si riunirà oggi e non si parlerà del settore ospiti e se ne parlerà tra domani e inizio settimana prossima, ma all’orizzonte c’è un allargamento del settore ospiti che partirebbe da Fiorentina Napoli e potrebbe durare tutta la stagione. Lo scorso anno c’è stata una riduzione per i lavori al Franchi e sono stati dimezzati, si valuta di allargarlo da 350 a 700 posti ma questo deve essere approvato dal Cos e serve per gestire al meglio il flusso del settore ospiti. Il settore ospiti è vicino alla Curva Ferrovia dove c’è il settore caldo della tifoseria, bisogna evitare che si arrivi a scontri. Sensazioni a Firenze dopo l’inizio viola? Intanto è un’estate di grande soddisfazione per una grande campagna acquisti, Commisso ha speso 90 milioni ed è una delle campagne acquisti più importanti, è tornato Pioli che è apprezzato dalla piazza dopo il suo passato in viola, c’è grande entusiasmo ma questo è stato annacquato dopo i primi due pari contro il Cagliari e il Torino ed ora ci si aspetta contro il Napoli un’inversione di tendenza non solo per il risultato ma anche dal gioco e al momento il gioco che ha in mente Pioli non si è visto, c’è grande attesa per capire il vero modulo. Gudmundsson dietro Kean e Piccoli? No, io mi aspetto il 3-5-2 con Kean e Gudmundsson contro il Napoli, con un centrocampo folto con Mandragora, Fagioli e la prima di Nicolussi Caviglia, l’esperimento delle due punte più il trequartista magari arriverà contro squadre più bloccate, all’inizio contro il Napoli mi aspetto una squadra più coperta. Impatto Pioli? Lui viene visto come la persona giusta al momento giusto, nessuno si aspettava le dimissioni di Palladino e Pioli fin da subito è stato visto come l’uomo giusto, sia dalla dirigenza che dai tifosi. E’ chiaro che in queste prime due gare a Firenze ci si aspettava un gioco diverso; spesso a Palladino veniva attribuito di non vedere un grande calcio, ma ora vediamo, il pubblico si aspetta un inversione dal punto di vista del gioco. Gudmundsson? La speranza è rivedere lo stesso giocatore ammirato a Genoa, lo scorso anno un infortunio e i discorsi extra campo (la sentenza definitiva ci sarà ad Ottobre) lo hanno condizionato, ora la Fiorentina lo ha riscattato a 13 milioni ma è un’operazione da oltre 20 milioni, quindi ci si aspetta un passo in avanti non da un punto di vista realizzativo ma di presenza durante le gare, Pioli pensa a lui come trequartista o dietro una o dietro due punte, dandogli di fatto le chiavi delle azioni offensive”.

