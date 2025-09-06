Marino: “Napoli più competitivo, può lottare per Scudetto e Champions. Hojlund l’innesto giusto dopo Lukaku“

Il dirigente sportivo ex Napoli, Pierpaolo Marino, ha parlato a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre, del Napoli e della stagione che aspetta gli azzurri.

Factory della Comunicazione

Ecco le sue parole:

“Non so se questo è il miglior Napoli dell’era De Laurentiis, non dimentichiamo le qualità di quello che ha vinto lo scudetto con Spalletti. Però sicuramente la squadra è migliorata rispetto all’anno scorso, con una rosa costruita con la logica di creare una competitività nei ruoli importanti. In tal senso oltre a lottare per lo Scudetto, può fare sicuramente bene anche in Champions. L’unico neo del mercato, forse, è stato quello di non aver acquistato alcun esterno sinistro offensivo dopo aver cercato invano per tanto tempo Ndoye. E’ pur vero che, nel frattempo, Conte ha trovato nuovi accorgimenti tattici volti a far giocare insieme i quattro grandi centrocampisti a disposizione. Tra i nuovi sono curioso di vedere Beukema e Lang, perché sono giocatori che possono dare molto e che sono ancora in via di integrazione nel Napoli. Hojlund è un attaccante di 23 anni che può migliorare ancora molto e soprattutto deve riscattare una stagione non felice come quella dell’anno scorso, in modo da ritornare ai livelli dell’Atalanta, se non superiori. Nel Napoli può farlo ed è l’elemento che ci voleva dopo l’infortunio di Lukaku.Oltre a Napoli la lotta per i vertici della serie A sarà molto serrata e riguarderà le solite: Inter, Juve, Milan, Roma ed anche l’Atalanta La sfida principale del Napoli sarà quella di fare strada in Champions, penso sia la stessa sfida che Conte vuole vincere non avendo fatto lunghissimi cammini in questa competizione. Nel Napoli io ho vinto da dirigente lo scudetto più bello, il primo con Maradona, ma è ovvio che sarebbe piaciuto vincerne un altro. Purtroppo non si crearono le condizioni perché io rimanessi, pur avendo rinnovato il contratto”