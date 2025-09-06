Marianucci, l’agente: “Può diventare un pilastro del Napoli, segua l’esempio di Di Lorenzo”

L’agente di Marianucci, Mario Giuffredi, ha parlato del giovane calciatore ai microfoni di Radiogoal su Radio Kiss Kiss Napoli, sottolineando la sua crescita e il percorso fatto dalla Serie C fino al Napoli. È stato molto felice per il debutto nell’Italia U21 e spera che diventi un punto fermo della nazionale. Secondo l’agente, Marianucci è arrivato in una delle squadre più forti d’Europa, con un allenatore di altissimo livello, e ha potenziale per diventare in futuro uno dei giocatori più importanti del Napoli, seguendo le orma di Di Lorenzo.

Factory della Comunicazione