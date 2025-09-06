Maicon: “Chi parte col tricolore sul petto è sempre la squadra da battere”

Lunga intervista di Tuttosport a Maicon in vista del derby d’Italia tra Juve e Inter di domenica prossima, ma non solo. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

“Juve-Inter di domenica prossima conta già tanto. I bianconeri sono partiti bene e con loro è sempre dura. L’Inter dopo la grande partita col Toro ha rallentato contro l’Udinese e deve dare subito un segnale forte al campionato.

Favorito Scudetto?

Dico il Napoli. Chi parte col tricolore sul petto è sempre la squadra da battere, anche se come rosa l’Inter resta la più forte”.

Infine, una battuta sui migliori terzini della Serie A: “In vetta metto Dumfries e poi Dodò che negli ultimi è cresciuto tantissimo. Ovviamente non posso non citare Di Lorenzo, che da anni resta uno dei migliori.