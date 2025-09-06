Lukaku lavora sodo: vorrebbe a tutti i costi “anticipare” i tempi

E’ stata una tegola, inutile girarci intorno. Quanto accaduto il 14 agosto, con l’infortunio di Lukaku e con il conseguente suo stop di lunga durata, ha sovvertito e cambiato i piani del Napoli nelle ultime fasi del calciomercato. Il centravanti belga, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, vorrebbe “anticipare” per quanto è possibile la data del rientro e sta lavorando sodo per provare a farlo ed essere a disposizione il prima possibile. La punta azzurra è in continuo contatto con lo staff medico del Napoli per dare aggiornamenti sul lavoro svolto. Big Rom ha voluto farsi sentire anche con i compagni della nazionale belga, non ci sta a uscire dai radar, non ci sta a gettare la spugna. Tra un anno ci sarà il Mondiale con il Belgio e ha tutta l’intenzione di essere lì, come al solito. Insieme al compagno Kevin De Bruyne.

