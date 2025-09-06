NewsCalcioChampions League

La Champions League fa tappa a Napoli e provincia con il trofeo firmato Iaco Group

By Emanuela Menna
0

In vista dell’esordio del Napoli in Champions League contro il Manchester City (giovedì 18), il trofeo della massima competizione europea, realizzato dall’azienda avellinese Iaco Group della famiglia Iacovacci, sarà protagonista di tre eventi in Campania. Le tappe: giovedì 11 settembre a Napoli nello Sky Store di via Chiaia 28, venerdì 12 e sabato 13 a Torre Annunziata presso il Maximall Pompeii, e domenica 14 a Giugliano nel centro commerciale Grande Sud. Oltre alla Champions, Iaco Group produce anche i trofei di Europa League e Conference League per la stagione 2025/26.

 

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino

