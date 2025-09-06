NewsCalcioNapoli

Kosovo, Rrahmani out! Le parole del ct Foda non lasciano tranquilli

By Riccardo Cerino
0

Amir Rrahmani, difensore del Napoli e del Kosovo, ha dovuto dare forfait a metà del secondo tempo della sfida fra la sua rappresentativa e la Svizzera, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, andata in scena nella serata di ieri. Stando al portale TuttoNapoli il centrale, prossimo al rinnovo con il club azzurro, è stato vittima di un problema muscolare alla coscia destra.

A tal riguardo, le parole del commissario tecnico dei kosovari, Franco Foda, non permettono di fugare i dubbi sulle condizioni dell’ex Verona: “Per quanto riguarda l’infortunio, ha problemi ai muscoli, spero non sia qualcosa di grave. È stato costretto ad uscire, ma il secondo tempo è andato molto meglio. Eravamo più compatti, chiudevamo meglio le fasce, eravamo più sicuri con la palla e abbiamo conquistato più seconde palle. Nel primo tempo non abbiamo giocato al nostro solito livello“.

Ulteriori aggiornamenti giungono dal media kosovaro Klankosova.tv: “Il capitano del Kosovo Amir Rrahmani rischia di non essere pronto per la partita di lunedì contro la Svezia al Fadil Vokrri dopo essere stato costretto a lasciare il campo nella sconfitta per 4-0 contro la Svizzera a Basilea, nell’ambito delle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026. Il difensore kosovaro ha accusato un fastidio muscolare e avrebbe già contattato lo staff medico del Napoli. Le sue condizioni saranno monitorate attentamente nei prossimi giorni, ma c’è la possibilità che Rrahmani torni in campo prima del previsto“.

