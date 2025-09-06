CalcioNapoliNews

Il Mattino – Napoli, torna la Champions. Dubbio Buongiorno

Antonio Conte è chiamato a prendere un’importante decisione in vista della Champions League

By Guido Russo
Per Antonio Conte il dubbio è di quelli “piacevoli”: rischiare subito Buongiorno in campionato o preservarlo per la Champions? Il Napoli, intanto, torna a ragionare da big europea, tra rotazioni e gestione delle energie. “Mi sento bene, voglio dare il massimo per i compagni, il mister e i tifosi”, ha dichiarato il difensore. Un lato inedito? Nei mesi di stop si è dedicato a giochi e passatempi che porta ovunque, anche in ritiro, trasformandoli in un modo per alleggerire le giornate e tenere alta la concentrazione.

Fonte: Il Mattino

