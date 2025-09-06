NewsCalcioIn Evidenza

“Hojlund e Lucca spero e credo che possano fare bene in attesa di Lukaku”

Massimo Agostini, ex attaccante di Roma, Napoli e Milan a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre. Le sue parole:

 

Gattuso costruirà una Italia a sua immagine e somiglianza, perché i calciatori, come diciamo noi, devono ‘arare il campo’ quando giocano. Ci deve essere rispetto per la maglia e bisogna pensare alla Nazionale e non alle proprie squadre di club o al tornaconto personale. Questa Italia non può non andare ai Mondiali, sarebbe la terza mancata qualificazione consecutiva. Sarebbe clamoroso, si deve fare di tutto per esserci.

Per quanto riguarda il Napoli, Hojlund è un acquisto indovinato: negli ultimi venti metri sa fare gioco, sa chiudere l’azione, non ha ancora molta esperienza ma è molto giovane e sicuramente gli va concesso il tempo per ambientarsi ed entrare nei meccanismi della squadra. Hojlund e Lucca spero e credo che possano fare bene in attesa di Lukaku”.

