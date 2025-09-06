Gutierrez, rientro vicino e Conte istruisce Lucca. Rrahmani torna con problemi

Gutierrez è arrivato al Napoli dal Girona per una ventina di milioni reduce dall’intervento alla caviglia destra di inizio luglio. Il rientro, però, si avvicina. Sarà una risorsa preziosa per Conte a sinistra, un giocatore diverso da Spinazzola e Olivera – sarà squalificato per la prossima in nazionale – che sa come muoversi anche dentro al campo e con un mancino che in Liga ha fatto spesso notizia tra assist e spunti. Buongiorno il ritorno in campo l’ha già vissuto: a Cagliari nel secondo tempo ha preso il posto di Juan Jesus e nel finale ha contribuito alla vittoria con l’assist per Anguissa. In vista di Firenze, sfrutterà questa settimana per avvicinarsi al ritorno dal primo minuto. Deciderà Conte che ha ancora tempo per giocare con le scelte di formazione. Per la ripresa vuole esserci anche Neres, out col Cagliari: adduttore infiammato, così la scelta di preservarlo per le prossime partite. È rimasto a Castel Volturno anche Milinkovic-Savic, una scelta personale – riferita dal ct della Serbia – per lavorare con Conte e accelerare il suo inserimento. Nel tour de force dopo la sosta potrebbe esserci spazio anche per lui.



Lucca non è stato convocato da Gattuso, sta sfruttando questi giorni per continuare a entrare nei meccanismi di gioco e nelle idee di Conte per il ruolo di centravanti. Finora due da titolare, zero gol ma tanti movimenti, generosità, piena disponibilità nel mettersi in contatto con i compagni e la squadra. È per lui un mondo nuovo, anche i compiti sono diversi rispetto a Udine, così come le pressioni, ma Conte sa come indirizzarlo e a Castel Volturno insiste nel ricordargli cosa si aspetta da lui e cosa serve per crescere. Aspettando Hojlund, collega di reparto con cui dividersi l’area di rigore avversaria.

Fonte: CdS

Infortunio per Rrahmani alla coscia destra. Il difensore del Napoli, durante Svizzera–Kosovo, ha dovuto lasciare il campo a causa, presumibilmente, di un problema muscolare.Intorno al minuto 60, infatti, il difensore azzurro ha abbandonato il campo toccandosi la gamba destra. Da capire ora l’entità del problema che ha colpito Rrahmani che, ormai, è diventato un pilastro della difesa di Conte.

Fonte: Il Mattino