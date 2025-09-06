Adnkronos News

Gp Monza, pole da record di Verstappen. Quarto Leclerc, poi Hamilton

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Pole position da primato di Max Verstappen nel Gp di Monza. Il campione del mondo della Red Bull trova il miglior tempo nelle qualifiche: un 1:18.793 che è anche il nuovo record della pista. Il fuoriclasse olandese chiude davanti alla McLaren di Lando Norris (1:18.869) al termine di una sessione tiratissima. Terzo Oscar Piastri, sull'altra McLaren, quarta la Ferrari di Charles Leclerc. Il monegasco partirà dalla seconda fila come l'anno scorso, quando aveva agguantato una vittoria epica nel Gran Premio d'Italia. Quinto Lewis Hamilton sull'altra Rossa, che però scatterà dalla decima piazza in virtù della penalizzazione rimediata nel Gp d'Olanda. Sesto George Russell su Mercedes, davanti al compagno di squadra Kimi Antonelli.  —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Fondazione Fiera Milano, nasce alleanza per il Made in Italy

Adnkronos News

Mondiali di pallavolo, l’Italia è in finale: le azzurre battono il Brasile 3-2

Adnkronos News

Cernobbio, Pichetto: “Tranquilli su stoccaggi del gas, sono quasi al 90%”

Adnkronos News

Regionali, Schlein a Cernobbio: “Noi ovunque compatti, maggioranza…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.