Adnkronos News

Gp Monza, oggi le qualifiche: orario e dove vederle in tv e streaming

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Sabato da non perdere per il Gp di Monza. Oggi, 6 settembre, tocca alle qualifiche del Gp d'Italia. Si riparte dal dominio di Lando Norris nelle seconde libere. Occhi puntati sulle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, chiamati al riscatto dopo il doppio ritiro nell'ultimo fine settimana. Dalla terza sessione di libere alle qualifiche, ecco il programma di oggi del Gp di Monza, gli orari e dove vederlo in tv e streaming. Ecco il programma di oggi, sabato 6 settembre, per il Gp di Monza di Formula 1:  Ore 12.30: F1 – Prove libere 3 Ore 16: F1 – Qualifiche Le qualifiche del Gp d'Italia saranno trasmesse su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go e NOW. Il Gran Premio di Monza sarà visibile anche in chiaro su TV8, con le qualifiche e gara trasmesse in diretta al tasto 8 del telecomando. —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Armani, Meloni: “Giurai da premier con suo tailleur, in quell’abito tanti suoi…

Adnkronos News

Dal Fabbro (Utilitalia): “Piano Marshall per rendere competitiva…

Adnkronos News

Venezuela, Maduro avverte Trump: “Pronti a fase di lotta armata se Usa…

Adnkronos News

Mostra Venezia 2025, c’è attesa per i premi e impazza il Toto-Leone

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.