Gp Monza, Norris vola davanti a Leclerc nella terza sessione di libere. Hamilton insegue

Lando Norris centra il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gp di Monza, trovando il giro veloce in 1:19.331. Il britannico della McLaren chiude davanti a un grande Charles Leclerc, secondo con la sua Ferrari in 1:19.352 grazie a un ultimo tentativo fenomenale, in cui il monegasco ha sfruttato la gomma soft montata per attaccare la prestazione. Terzo tempo per Oscar Piastri su McLaren, poi Max Verstappen (Red Bull), George Russell (Mercedes) e Gabriel Bortoleto (Sauber). Settima l'altra Ferrari di Lewis Hamilton, nona la Mercedes di Kimi Antonelli. 
Alle 16 si torna in pista per le qualifiche.

