Giuffredi: “L’intenzione di Politano è quella di chiudere la carriera al Napoli”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Matteo Politano. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

Factory della Comunicazione

“L’esordio di Gattuso alla guida dell’Italia è stato roboante per il risultato, l’entusiasmo introno alla Nazionale e il risultato. Ha messo in campo anche una squadra molto offensiva con Politano e Zaccagni sulle fasce e due attaccanti. Per me è stata una giornata molto significativa perché tre miei assistiti erano in campo: Di Lorenzo, Politano e Zaccagni. E poi c’é stato anche l’esordio di Pio Esposito, che è stato molto significativo.

Rinnovo Politano?

Insieme a Di Lorenzo sono stati una colonna portante del Napoli degli ultimi anni. E’ stata molto significativa la fascia destra, che ha influito molto nel percorso della squadra. E’ vero che all’Inter con Conte ha avuto meno spazio, ma è diventato importantissimo per l’allenatore perché Conte è una persona meritocratica. Non ha remore passate, ti dà cosa meriti se dimostri.

Politano ha guadagnato la fiducia del mister e se l’è guadagnata sul campo. Se i giocatori seguono con sacrificio l’allenatore, Conte ti riconosce e ti dà la possibilità. Tatticamente Politano è un po’ l’ago della bilancia della squadra, perché mentalmente è pronto al sacrificio e ad eseguire determinate situazioni permettendo all’allenatore anche di cambiare modulo. Col Napoli stiamo parlando del prolungamento e siamo molto vicini a prolungare fino al 2028. Ci stiamo lavorando da un po’ di tempo, perché l’intenzione di Matteo è quella di chiudere la carriera al Napoli, il più tardi possibile. A 32 se hai avuto una vita privata e professionale ineccepibile puoi arrivare tranquillamente a giocare ad alti livelli fino a 36-37 anni. Ci sono danti esempi: Acerbi, Cristiano Ronaldo. Oggi la carriera si allunga per chi fa un certo stile di vita, Politano è uno di questi visto che negli ultimi anni ha alzato la qualità delle prestazioni. Potrà dire la sua ancora per 4-5 anni. Fumata bianca? Vediamo nelle prossime settimane.

Anche Di Lorenzo ha un contratto fino al 2028?

Sono giocatori che vogliono stare a Napoli, amano questa città e questa maglia e sono riconoscenti al presidente De Laurentiis. Vogliono essere protagonisti per ancora molti anni, la convinzione dei giocatori è questa”.