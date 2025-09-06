Festa: “Avellino-Napoli sempre affascinante. Conte dà respiro europeo agli azzurri”

Titti Festa ha parlato a Radio Napoli Centrale: “Il test dell’Avellino con il Napoli? E’ sempre una sfida affascinante e piena di suggestione nonostante sia un test congiunto. Biancolino è molto ambizioso da buon napoletano, il club è molto acciaccato con Palmiero ancora infortunato, Patierno è ricoverato al Policlinico di Bari per un’intossicazione alimentare, poi ci sono anche D’Andrea, Pane e Fazzone e si contano quelli a disposizione. Biancolino viene visto come una scommessa cosi come in serie C, l’Avellino non ci ha capito niente a Frosinone, si è trovato in una dimensione nuova, a Modena invece ha reagito ed ha resistito con il portiere tra i migliori e si è scrollato di dosso la sconfitta all’esordio. La pausa arriva a pennello per gli infortuni, anche ad Avellino ci sono polemiche e per me sono esagerate, andrebbero fatte in maniera costruttiva. Biancolino deve registrare qualcosa in ogni parte del campo, penso dal modulo, lo scorso anno parti’ dal 4-3-1-2 mentre ora deve dare un equilibrio e magari serve Palmiero che può dare molto quando tornerà. Deve poi capire chi schierare la coppia difensiva e poi deve capire l’attaccante e bisogna vedere chi schierare. Al di là di chi ha svolto la preparazione lui non ha attaccanti che sono pronti post preparazione. Napoli? Ho grandissima stima di Antonio Conte, una stima enorme e il Napoli ha fatto un mercato competitivo, è la 3 forza per il monte ingaggi in Italia e la 18esima in Europa, c’è una squadra strutturata dà respiro europeo come voleva Conte ma bisogna vedere, Conte deve adeguarsi ad una nuova realtà come la Champions ma ho grandi aspettative e contro il Cagliari ho visto quel pizzico di fortuna che non guasta e non è mai solo frutto del caso, l’hanno voluto. Si tratta di un’iniezione positiva”.

