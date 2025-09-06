NewsCalcioSu X.com

Femminile – Serie A: il programma della prima. Trasmette Dazn ma c’è un gara in chiaro

Sassuolo-Juventus di sabato 4 ottobre il primo match trasmesso su RaiSport

By Giuseppe Sacco
0

Inter-Ternana Women e Roma-Parma delle 12.30 saranno le gare inaugurali della stagione, con Napoli Women-Fiorentina alle 15 e il match del ‘Ricci’ alle 18.30. Domenica 5 Como Women-Lazio e Genoa-Milan. Tutte le gare su DAZN

 

Factory della Comunicazione

Sarà Sassuolo-Juventus la prima partita della Serie A Women 2025-26 trasmessa in diretta su RaiSport. Ufficiale la programmazione del weekend che aprirà il campionato, dopo la conclusione della Serie A Women’s Cup con la Final Four in programma a Castellammare di Stabia dal 23 al 27 settembre: il match di sabato 4 ottobre dello stadio ‘Enzo Ricci’ avrà inizio alle 18.30.

Inter-Ternana Women e Roma-Parma di sabato 4 ottobre alle 12.30 saranno le prime partite del campionato, con Napoli Women-Fiorentina alle 15. Domenica 5 ottobre sarà invece il turno di Como Women-Lazio (12.30) e Genoa-Milan (15).

La Serie A Women anche quest’anno sarà trasmessa da Rai (una gara ogni weekend) e DAZN, che trasmetterà invece tutte le partite. Copertura totale anche sul sito figc.it e sui nuovi canali social dedicati alla Serie A Women.

IL COMUNICATO UFFICIALE

Comunicazione

Federazione Italiana Giuoco Calcio – www.figc.it
Via Gregorio Allegri, 14 – 00198, Roma
[email protected] – Tel. +39 06 84911
Potrebbe piacerti anche
News

Rassegna stampa. Prime pagine sportive nazionali del 6 settembre

News

Gattuso: “Bisogna ringraziare i ragazzi”

News

“Lookman sarebbe stato molto più utile a loro”

News

Nazionali: Danimarca-Scozia 0-0 e Svizzera-Kosovo 4-0

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.