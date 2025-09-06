Fassone: “Gattuso può dare la svolta all’Italia. Napoli con Conte in netto vantaggio sulle rivali“

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Marco Fassone, dirigente sportivo.

Ecco le sue parole:

“L’Italia di Gattuso? Spero che possa dare la svolta perché Gattuso è un allenatore importante. Sono curioso di vederlo nella Nazionale, ma non si può pensare che un allenatore da solo possa risolvere tutti i problemi. La nazionale fa fatica, non ha i giocatori che avevamo una volta per cui auguro a Gattuso di fare meglio di quanto fatto finora, ma non possiamo aspettarci improvvisi stravolgimenti. Gattuso l’ho avuto come allenatore, lo presi a novembre perché Montella non stava facendo bene e il mio presidente voleva un allenatore suo scelto da lui. Rino era già in casa, allenava la primavera e oltre ad avere il Milan incorporato sulla pelle, aveva una capacità di entrare nella testa dei giocatori che era per noi fondamentale. Avevamo una squadra giovane poi lui ha una grande capacità sotto l’aspetto mentale e i ragazzi lo seguono nella direzione che prende.

Le due personalità di Conte e De Laurentiis sono molto forti, tra le più forti, sono due vincenti e due molto convinti delle proprie capacità e per andare d’accordo è stato importante mettere sul piatto le esigenze di uno e dell’altro. De Laurentiis è stato bravo nel fidarsi di Conte e l’allenatore è stato molto bravo ad aspettare a gennaio ad esempio quando si aspettava qualcosa in più e di fidarsi del presidente. Questa capacità dei due di mordersi la lingua senza sconfinare ha creato questa chimica che per il momento funziona. Magari tra due o tre anni sarà necessario salutarsi, ma al momento va bene.

Al momento il Napoli mi pare abbia una distanza molto evidente dalle altre concorrenti, mi sembra in netto vantaggio. Sta ragionando da grande e con Conte non poteva essere altrimenti. Tutte le altre squadre potranno avvicinarsi al Napoli, ma hanno cambiato comunque qualcosa rispetto all’anno scorso. Quando si cambia, la tendenza è modificare per incidere per cui c’è da creare un’alchimia che a Napoli già c’è”.