“Fascia tolta a De Bruyne? Incomprensibile, ma chiedete a Garcia. Kevin può vincere anche a Napoli!”

By Riccardo Cerino
Enzo Bucchioni, giornalista, ha commentato ai microfoni di Radio Napoli Centrale i principali temi della Serie A e della Nazionale italiana, reduce dal successo per 5-0 sull’Estonia.

Nazionale? Mi aspetto una partita dove l’Italia riesca a mettere in mostra quello che è mancato nell’ultimo anno e mezzo, dal carattere al senso di appartenenza, la voglia e questo deve essere il carburante della nuova Italia. Il resto può arrivare dopo ma se mancano queste componenti difficilmente arrivi al Mondiale. Queste cose li devi avere sempre e non c’entra la tattica, è una situazione difficilissima e serve quindi un atteggiamento del genere. La montagna da scalare è alta ma cominciando cosi ci puoi andare vicino. De Bruyne e la fascia di capitano tolta? In primo luogo mi chiedo chi abbia scelto Garcia per fare il ct del Belgio, poi io non sono il presidente della federazione belga e io non scelgo gli allenatori. Io non avrei mai tolto la fascia a De Bruyne, lui sulla carta non ha l’anima del leone ma sappiamo cosa può dare allo spogliatoio. Lui non è un giocatore sfacciato e sembra non avere la personalità giusta ma in campo la dimostra eccome, dimostra di essere leader in campo e lo è da anni, togliergli la fascia è irrispettoso. Questo ragazzo non ha nulla da dimostrare, ma vuole avere una reazione caratteriale e questo è un bene anche per il Napoli. Serve dimostrare ai critici che sono anche aumentati dopo Cagliari, ho sentito dire che il giocatore è finito, e sicuramente gli avrà dato fastidio, lui vuole tappargli la bocca e questo è uno dei suoi obiettivi. Ha uno stimolo in più e vincere a Napoli potrebbe significare qualcosa; il raggio d’azione è minore ma chissenefrega, in serie A lui può essere ancora determinante. Ormai parlano tutti e quindi lasciamogli parlare”.

