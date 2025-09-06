Emergono dettagli sulla clausola di Hojlund: la cifra e i dettagli forniti dall’esperto

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto internazionale di mercato, ha svelato – attraverso il proprio canale Youtube – i dettagli del contratto di Rasmus Hojlund con il Napoli. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni, riprese dal portale TuttoNapoli.

“A me risulta che la clausola rescissoria di Hojlund sia da 85 milioni di euro. Vi aggiungo un dettaglio, a me risulta che questa clausola sia pagabile in 3 anni, quindi praticamente 28,3 milioni di euro all’anno per 3 anni, non attivabile nel 2026. Quindi il Napoli avrà certamente la possibilità di godersi Hojlund quest’anno e il prossimo, chiaramente se lo vorrà. E poi dal 2027 entrerà in vigore questa clausola da 85 milioni di euro. Non è un gentleman agreement, non è un accordo privato, è parte del contratto e quindi ci sarà questa possibilità però dal 2027”.