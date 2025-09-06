NewsCalcioMercato

Emergono dettagli sulla clausola di Hojlund: la cifra e i dettagli forniti dall’esperto

By Riccardo Cerino
Fabrizio Romano, giornalista ed esperto internazionale di mercato, ha svelato – attraverso il proprio canale Youtube – i dettagli del contratto di Rasmus Hojlund con il Napoli. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni, riprese dal portale TuttoNapoli.

A me risulta che la clausola rescissoria di Hojlund sia da 85 milioni di euro. Vi aggiungo un dettaglio, a me risulta che questa clausola sia pagabile in 3 anni, quindi praticamente 28,3 milioni di euro all’anno per 3 anni, non attivabile nel 2026. Quindi il Napoli avrà certamente la possibilità di godersi Hojlund quest’anno e il prossimo, chiaramente se lo vorrà. E poi dal 2027 entrerà in vigore questa clausola da 85 milioni di euro. Non è un gentleman agreement, non è un accordo privato, è parte del contratto e quindi ci sarà questa possibilità però dal 2027”.

