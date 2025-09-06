Dries Mertens è diventato papà per la seconda volta: è nata Lulu

Dries Mertens e la moglie Katrin Kerkhofs hanno accolto con gioia la nascita della loro secondogenita, Lulu Mertens, il 6 settembre 2025. L’ex attaccante del Napoli ha condiviso la notizia sui social con un post emozionante:

“Welcome, Hoşgeldiniz, Benvenuta, our loveliest LULU MERTENS. 05/09/25”

Il nome “Lulu” è stato scelto dalla coppia per celebrare il legame speciale con Istanbul, città che ha segnato una nuova fase della loro vita.

La famiglia Mertens ha ricevuto numerosi messaggi di congratulazioni, tra cui uno particolarmente toccante: il piccolo Ciro Romeo ha abbracciato per la prima volta la sorellina Lulu, un momento che ha commosso tutti.

Dopo aver lasciato il calcio professionistico lo scorso giugno, Mertens si dedica ora alla sua famiglia e alla nuova avventura in Turchia con il Galatasaray. La nascita di Lulu rappresenta un nuovo capitolo nella vita della famiglia, che continua a crescere e a consolidare il suo legame con le città che hanno fatto parte della loro storia.