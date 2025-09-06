De Bruyne sull’avventura a Napoli e sulla “fascia belga”

Impegnato con la sua nazionale, il Belgio, Kevin De Bruyne ha parlato sia del Napoli e della sua nuova avventura che della “questione fascia”. Dal CdS: «Sta andando tutto bene», ha detto ai media belgi. «È stato una precampionato difficile, ma ho partecipato a tutte le sedute e mi sento in forma. Devo ancora sistemare alcune cose, come il trasloco, ma il campionato è iniziato nel migliore dei modi». Parole dolci per la sua nuova avventura in Serie A, che ha confrontato con la Premier League: «Il calcio è calcio. In Inghilterra forse ti senti un po’ più solo, ma l’esperienza è la stessa. Nel Sud Italia, invece, tutti tifano Napoli, ed è fantastico. Siamo una grande squadra e possiamo ancora crescere molto. Spero che ne possa venire fuori qualcosa di buono». In merito al ruolo di capitano, Rudi Garcia ha deciso di affidare la fascia a Tielemans, e l’ex City ha fatto chiarezza su una votazione che in realtà non c’è stata e a cui aveva fatto riferimento il tecnico. «Non c’è stata nessuna votazione. Garcia ha parlato con me e con Lukaku all’inizio della settimana (era andato a trovare i compagni, nda) e ci ha spiegato la sua scelta, ha optato per una soluzione a lungo termine, che possa garantire continuità per diversi anni, è stato coerente».

