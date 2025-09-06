C’è il contrordine, a Firenze ok per il settore ospiti. Trasferta aperta ai tifosi

Da Firenze cambia lo scenario in vista della ripresa del campionato: la trasferta alla fine non sarà vietata ai tifosi napoletani residenti in Campania. Infatti, la prefettura, dopo l’ultimo sopralluogo di Palazzo Vecchio, ha verificato che la capienza del settore ospiti potrebbe essere aumentata a 750 posti.Praticamente il doppio rispetto alla comunicazione arrivata al Viminale a inizio settimana. Il timore è legato al fatto che lo stadio, chiuso da 4 mesi per i lavori, è ancora un cantiere. Ma si va verso il via libera.Motivo per cui l’Osservatorio e il Casms del Ministero dell’Interno sono pronti a dare il via libera ai tifosi azzurri, in ogni caso con la tessera del tifoso. Il divieto sarà per l’acquisto negli altri settori, con approfonditi controlli da parte della questura sulle reali residenze. A Como, per la prima di campionato con la Lazio, sono stati annullati 250 tagliandi che tifosi della squadra di Sarri avevano comprato eludendo il divieto di vendita ai residenti a Roma. Fonte: Mattino

