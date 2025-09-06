CdS Campania “NAPOLI FANTASICO”. King Kevin è il protagonista anche nella nazionale
De Bruyne a segno e protagonista con il Belgio in una versione da numero 10
Ai media del suo Paese ha raccontato la gioia di vestire la maglia azzurra «In Inghilterra forse ti senti un po’ più solo, nel Sud Italia invece tutti tifano Napoli: è fantastico»
È un De Bruyne in versione ‘vecchia maniera’, da puro numero 10, quello che giovedì sera si è visto a Vaduz. Schierato da trequartista nella batteria a tre alle spalle dello juventino Openda, centravanti che per tutto il 2025 dovrà sostituire l’infortunato Lukaku, il neo acquisto del Napoli si è ripreso le chiavi dell’attacco del Belgio, divertendosi contro un avversario non irresistibile come il Liechtenstein. Senza grandi compiti difensivi, ‘King Kev’ ha potuto sprigionare tutta la sua creatività: ha provato a illuminare i più giovani come l’ex compagno Doku e il talento del Lione Malick Fofana, ha battuto gli angoli come con Conte e, nella ripresa, ha anche trovato la via del gol con un diagonale di sinistro che ha siglato il momentaneo 4-0. Un test superato con 67 minuti di buon livello, in attesa della sfida sulla carta più impegnativa di domenica sera a Bruxelles contro il Kazakistan. Fonte: CdS