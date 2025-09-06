Calciomercato Napoli, Giuffredi: rinnovo vicino per Politano e fiducia totale in Di Lorenzo

Mario Giuffredi, procuratore di Matteo Politano e Giovanni Di Lorenzo, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del futuro dei suoi assistiti. Politano, ormai punto fermo del progetto di Antonio Conte, è vicino al rinnovo fino al 2028 e sogna di chiudere la carriera in azzurro. Anche Di Lorenzo, capitano e colonna della squadra, non ha intenzione di lasciare il club. Giuffredi ha sottolineato la loro centralità nel Napoli e l’importanza della continuità in un calciomercato spesso dominato dai rumors. Inoltre, ha commentato positivamente l’esordio della Nazionale di Gattuso, con tre suoi giocatori protagonisti in campo.

Factory della Comunicazione