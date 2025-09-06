Brovarone: “Nazionale di Gattuso? Ho visto motivazione e attaccamento”

“La Nazionale di Gattuso? Accantonando il valore dell’avversario, ho visto motivazione e attaccamento da parte dell’Italia e penso che Gattuso abbia lavorato su questo aspetto ed è importante che questo atteggiamento si metta in campo sempre. I valori dell’Italia credo siano superiori rispetto a quanto si voglia raccontare e quanto visto fino ad ora, è l’attacco che può fare la differenza perché questa coppia d’attacco mette insieme fisicità tecnica e tattica. Mancava Buongiorno, ma in mezzo al campo riusciamo a metterne un po’ di giocatori. Il talento ha sempre salvato l’Italia e Gattuso deve essere bravo a gestire questi talenti.