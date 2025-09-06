NewsCalcioNapoli

Brovarone: “Nazionale di Gattuso? Ho visto motivazione e attaccamento”

By Vincenzo Buono
A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Bernardo Brovarone, agente sportivo, ecco le sue parole:

“La Nazionale di Gattuso? Accantonando il valore dell’avversario, ho visto motivazione e attaccamento da parte dell’Italia e penso che Gattuso abbia lavorato su questo aspetto ed è importante che questo atteggiamento si metta in campo sempre. I valori dell’Italia credo siano superiori rispetto a quanto si voglia raccontare e quanto visto fino ad ora, è l’attacco che può fare la differenza perché questa coppia d’attacco mette insieme fisicità tecnica e tattica. Mancava Buongiorno, ma in mezzo al campo riusciamo a metterne un po’ di giocatori. Il talento ha sempre salvato l’Italia e Gattuso deve essere bravo a gestire questi talenti.
Kean ha una clausola per cui se ci fosse stata un avanzo potente di un club, ci sarebbero state le condizioni per il trasferimento. I segnali arrivati sono di enorme riconoscenza verso la società che gli è stata vicina sempre anche nei momenti complessi. E lui ha dato risposte nette, concrete e forti, ma non mi risulta che ci fossero richieste concrete. Commisso crede molto in Kean.
Comuzzo? Il Napoli mi risulta abbia presentato un’offerta, poi però si è scelto di non cederlo, ma la Viola è stata molto ferma nel non vederlo. Impressiona Comuzzo, è un difensore vecchio stampo, deve recuperare lucidità e forza.
Fiorentina-Napoli? I valori tecnici della Fiorentina sono importanti, il presidente ha fatto un grande sforzo sul mercato. Questa squadra è ancora un po’ ingolfata, ma ben costruita. Credo che sarà una bella partita, il Napoli deve trovare uno sbocco offensivo maggiore perché ha i calciatori, ma non riesce a segnare quanto dovrebbe, fa fatica a sbloccare le partite”
