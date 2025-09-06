A Castel Volturno si lavora: Gutierrez e Buongiorno “sperano”

Moltissimi in giro per il mondo, quelli che scalpitano per rientrare a lavoro a Castel Volturno. Ci si allena per strappare una convocazione e perchè no, un posto da titolare. Scrive il CdS: “La sosta vuol dire tempo a disposizione e utile per chi non vede l’ora di tornare in campo quanto prima. Gutierrez, ad esempio, scalpita, così come Buongiorno che dopo aver esordito contro il Cagliari nel secondo tempo si prenota adesso per rientrare da titolare. All’orizzonte c’è la trasferta del Franchi contro la Fiorentina, sabato prossimo alle 20.45, e dunque un’altra settimana piena per riflessioni varie e allenamenti utili a mettere lavoro nelle gambe e nella testa. Ieri il Napoli ha svolto seduta al mattino e nel pomeriggio allenamento congiunto con l’Avellino di Biancolino con tripletta di Lucca e gol di Spinazzola e il giovanissimo Cimmatura (5-3 finale). Una finestra utile per chi, fino ad ora, ha avuto poche possibilità di mettersi in mostra. Accadrà presto”

