Denis: “Il Napoli vincerà lo Scudetto”
Ecco le sue parole
Raffica di domande a German Denis, in un video diffuso da Gazzetta.it. Ecco le risposte che il Tanque ha dato.
Il suo numero di maglia?
“Il 19 mi ha portato tanta fortuna, è la data di nascita di mio figlio più piccolo”
La sua squadra?
“Ce ne sono tante, in Italia: Reggina, Atalanta, Napoli, ma la mia squadra del cuore è l’Independiente”.
Il suo ricordo più bello in Italia?
“La promozione con la Reggina e tanti momenti con l’Atalanta”
Il suo punto debole in campo?
“Il mancino”
Dove si sentiva imbattibile invece?
“Dentro l’area di rigore”.
Il suo idolo da bambino?
“Maradona e Batistuta”.
Se non avesse fatto il calciatore?
“Magari il pugile”.
Meglio un gol decisivo al 90’ o due assist in una finale?
“Due assist in una finale”.
E meglio un gol bello o un gol brutto ma che le fa vincere qualcosa?
“Quello brutto”.
Il compagno che le è rimasto nel cuore?
“Ce ne sono tanti, in Italia dico Lavezzi”.
L’avversario più forte che ha affrontato?
“Thiago Silva”.
Chi vincono la Serie A e la Champions?
“Napoli e Manchester City”.
Fonte: TMW