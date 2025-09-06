Senza categoriaCalcioNapoli

Denis: “Il Napoli vincerà lo Scudetto”

Ecco le sue parole

By Vincenzo Buono
Raffica di domande a German Denis, in un video diffuso da Gazzetta.it. Ecco le risposte che il Tanque ha dato.

Il suo numero di maglia?
“Il 19 mi ha portato tanta fortuna, è la data di nascita di mio figlio più piccolo”

La sua squadra?
“Ce ne sono tante, in Italia: Reggina, Atalanta, Napoli, ma la mia squadra del cuore è l’Independiente”.

Il suo ricordo più bello in Italia?
“La promozione con la Reggina e tanti momenti con l’Atalanta”

Il suo punto debole in campo? 
“Il mancino”

Dove si sentiva imbattibile invece?
“Dentro l’area di rigore”.

Il suo idolo da bambino? 
“Maradona e Batistuta”.

Se non avesse fatto il calciatore?
“Magari il pugile”.

Meglio un gol decisivo al 90’ o due assist in una finale?
“Due assist in una finale”.

E meglio un gol bello o un gol brutto ma che le fa vincere qualcosa?
“Quello brutto”.

Il compagno che le è rimasto nel cuore?
“Ce ne sono tanti, in Italia dico Lavezzi”.

L’avversario più forte che ha affrontato?
“Thiago Silva”.

Chi vincono la Serie A e la Champions?
“Napoli e Manchester City”.

Fonte: TMW

