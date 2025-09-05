Zelensky a Cernobbio ringrazia l’Italia: “Ci prepariamo per fermare Russia”

(Adnkronos) – "Grazie dell'invito e grazie dell'attenzione che prestate all'Ucraina, al nostro popolo, noi apprezziamo moltissimo il fatto che il popolo italiano supporti il nostri popolo". Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha aperto il suo intervento in videoconferenza a Cernobbio per la 51esima edizione del Forum Ambrosetti, intitolata 'Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive'. Parlando del meeting "molto intenso" della Coalizione dei Volenterosi che si è svolto ieri a Parigi alla presenza dei paesi europei e di "Canada, Australia, Nuova Zelanda", Zelensky ha sottolineato il "ruolo molto attivo dell'Italia". "Ci stiamo preparando a livello terrestre, marittimo e aereo per fermare Mosca", ha sottolineato nel suo discorso. —internazionale/[email protected] (Web Info)

