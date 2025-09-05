Adnkronos News

Zelensky a Cernobbio ringrazia l’Italia: “Ci prepariamo per fermare Russia”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – "Grazie dell'invito e grazie dell'attenzione che prestate all'Ucraina, al nostro popolo, noi apprezziamo moltissimo il fatto che il popolo italiano supporti il nostri popolo". Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha aperto il suo intervento in videoconferenza a Cernobbio per la 51esima edizione del Forum Ambrosetti, intitolata 'Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive'. Parlando del meeting "molto intenso" della Coalizione dei Volenterosi che si è svolto ieri a Parigi alla presenza dei paesi europei e di "Canada, Australia, Nuova Zelanda", Zelensky ha sottolineato il "ruolo molto attivo dell'Italia". "Ci stiamo preparando a livello terrestre, marittimo e aereo per fermare Mosca", ha sottolineato nel suo discorso.  —internazionale/[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Meteo, weekend estivo con sole e temperature in aumento: le previsioni

Adnkronos News

Italia-Estonia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Adnkronos News

Sinner-Auger-Aliassime: orario, precedenti e dove vederla in tv (anche in chiaro)

Adnkronos News

Giorgio Armani, le ultime parole: “Segno che spero di lasciare è fatto di…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.