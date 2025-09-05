Vannucchi, ex calc.: “Nazionale? Siamo in un momento dove serve uno come Gattuso”

Ighli Vannucchi, ex calciatore e compagno di Rino Gattuso alla Salernitana, ha parlato ai microfoni di Stile TV, alla trasmissione Salite sulla Giostra di Raffaele Auriemma. “La Salernitana quando mi acquisto investì tanto in me e tanti altri acquisti, ma per fortuna siamo riusciti a farli recuperare. Gattuso allenatore della Nazionale? Secondo me siamo in un momento dove serve uno come lui per riportare quella forza e voglia di stare vicino ai nostri colori. Non so cosa è successo, ma dopo l’Europeo vinto si è sciolta la Nazionale: è successo il contrario di quello che doveva succedere. L’Europeo lo abbiamo giocato benissimo, ma forse dopo c’è stata un po’ di superficialità che ci ha portato in questa situazione. C’è bisogno di uno come Gattuso che riporti i valori della Nazionale. I giovani italiani? Non siamo sciocchi da tirarci la zappa sui piedi se avessimo dei giovani bravi come in Spagna. In Italia servono le categorie casette dove si formano i giovani. Abbiamo perso il campionato di Lega Pro, la Serie B sta prendendo una piega non entusiasmante. Quando la facevo io c’era un bel fascino su questo campionato, ma ormai siamo focalizzati solo sulla Serie A. Lo spettacolo è diventato abbastanza modesto. De Laurentiis ha fatto un lavoro strepitoso, convincendo i propri tifosi e selezionando ottimi calciatori. Con il tempo i risultati stanno arrivando e credo che il Napoli sia l’unica che abbia progettato con grande intelligenza. Gli auguro che possano essere di esempio a tanti altri, anche alle piccole società. Ad esempio ad Empoli il calcio è fatto veramente molto bene. Ho un legame viscerale con Salerno e i suoi tifosi. Piango dalla gioia quando arrivo e ripiango dalla tristezza quando torno in Toscana. Le persone mi vogliono proprio bene, mi salutano con grandissimo affetto. Credo che non sia facile conquistare il cuore dei tifosi, ma se uno gioca per passione riesce ad arrivare al cuore delle persone. Quando ero alla Salernitana mi voleva la Lazio di Cragnotti ma avevo un rapporto troppo forte con l’Arechi.”

