Adnkronos News

Usa, Trump rinomina il Pentagono in Dipartimento della Guerra

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump firmerà in giornata l'ordine esecutivo per cambiare il nome del Dipartimento della Difesa in Dipartimento della Guerra, ripristinando la denominazione in uso fino agli anni '40. Secondo il testo dell'ordine, visionato dalla Bbc, l'obiettivo è "proiettare forza e determinazione". La nuova denominazione sarà inizialmente utilizzata come "titolo secondario", in attesa dell'approvazione definitiva del Congresso.  Il segretario alla Difesa Pete Hegseth assumerà il titolo di segretario della Guerra e dovrà proporre misure legislative per rendere permanente la modifica. La Casa Bianca non ha ancora comunicato i costi dell’operazione, ma i media statunitensi stimano un prezzo vicino al miliardo di dollari per aggiornare loghi, uniformi, indirizzi e-mail e documentazione ufficiale. Trump ha più volte sostenuto che il vecchio nome riflette meglio "un’incredibile storia di vittorie" nelle due guerre mondiali, mentre critica l’attuale approccio del Pentagono, accusato di essere "troppo concentrato su diversità e inclusione". La proposta ha già suscitato polemiche in Congresso. Il senatore democratico Andy Kim ha definito l’idea "infantile", affermando che "gli americani vogliono prevenire le guerre, non celebrarle".  —internazionale/[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Scandalo casa nel Regno Unito, si dimette la vice premier Rayner

Adnkronos News

Cernobbio, De Molli: “Da imprese e investitori fiducia alta su Meloni”

Adnkronos News

Usa, l’ex presidente Joe Biden operato per tumore alla pelle

Adnkronos News

Sanità, appello 75 società scientifiche: “Nuovi Lea fermi da due anni, si…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.