Adnkronos News

Ue multa Google per 2,95 miliardi per abusi su pubblicità on line

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – La Commissione Europea ha multato Google per 2,95 miliardi di euro. La multinazionale californiana, secondo l'esecutivo Ue, avrebbe violato le norme antitrust europee distorcendo la concorrenza nel settore delle tecnologie pubblicitarie (adtech). Secondo la Commissione, Google avrebbe favorito i propri servizi tecnologici per posizionare la pubblicità online, a scapito dei fornitori concorrenti, degli inserzionisti e degli editori online.  La Commissione ha quindi ordinato a Google di porre fine a queste pratiche e di attuare misure per rimediare ai suoi "conflitti di interesse intrinseci" lungo la catena di fornitura dell'adtech. Google ha 60 giorni di tempo per informare la Commissione su come intende procedere. —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Sal Da Vinci: “A Napoli sarà un enorme show, farò cantare anche Bonolis”

Adnkronos News

Bellocchio dirigerà un film su Sergio Marchionne: “La storia di un…

Adnkronos News

Piero Pelù: “Non sono una rockstar”. A Venezia il documentario…

Adnkronos News

Zoppas (Ice): “Vicenzaoro punto di riferimento globale per il settore”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.