Adnkronos News

Ucraina, Cremlino: “Colloqui tra Putin e Trump non sono facili”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin apprezza gli sforzi del leader statunitense Donald Trump per la pace in Ucraina e il suo approccio costruttivo in generale. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un'intervista alla Tass, aggiungendo tuttavia che i colloqui tra i due leader non sono facili, poiché entrambi difendono fermamente i propri interessi nazionali e sottolineando che Putin ha invitato Zelensky a Mosca "per parlare, non per arrendersi". "Putin – ha ribadito Peskov – ha detto che c'è luce alla fine del tunnel". La Russia, ha osservato, è pronta a raggiungere i suoi obiettivi in Ucraina con mezzi pacifici, ma se ciò si rivelasse impossibile, l'operazione militare speciale continuerà, mentre, riguardo a un nuovo colloquio con Trump, "non ci sono ancora sviluppi". I colloqui tra i due presidenti, ha aggiunto Peskov, sono difficili perché ognuno difende gli interessi del proprio Paese. "Sono conversazioni difficili. Ognuno difende gli interessi nazionali. Ma Putin è grato a Trump per il suo approccio, i suoi sforzi e la natura costruttiva della loro relazione". —internazionale/[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Maturità, da formazione-scuola lavoro a orale obbligatorio: le nuove misure varate…

Adnkronos News

Gp Monza, oggi le prove libere: orario e dove vederle in tv e streaming

Adnkronos News

Morte Armani, il nodo eredità: la Fondazione e il patrimonio da 13 miliardi

Adnkronos News

Ucraina, 26 nazioni pronte a inviare truppe: ma si attende Trump

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.