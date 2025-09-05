“Io credo che l’Italia andrà al Mondiale con lo spareggio. Dubito che contro la Norvegia determini un cambiamento nel vertice del girone, a meno che non si suicideranno in un’altra partita. Battere l’Estonia si può, non è un ostacolo altissimo. Basta che l’Italia giochi a calcio in maniera semplice e attenta e porterà a casa la vittoria, così come contro Israele. Se Gattuso non vince queste due partite, penso possa considerare già finita la sua esperienza sulla panchina della Nazionale.

Le polemiche per la sfida con Israele?

Carlo Verdone ha fatto una bella intervista al Corriere della Sera pochi giorni fa, dove aveva firmato un appello per Gaza, ma che non era d’accordo con quello che i firmatari avevano fatto. Ovvero andare contro due attori, uno israeliano e l’altro filo-israeliano. Perché lui crede che l’arte e la cultura non abbiano colpe su ciò che succede in Israele”.