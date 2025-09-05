NewsCalcioNapoli

Reja: “Hojlund e Lucca due corpi fisici, McTominay diverso da Hamsik”

By Emanuela Menna
Edoardo Reja è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ecco le sue parole: “Hojlund e Lucca sono due giocatori possenti dal punto di vista fisico, è chiaro che parliamo di due ottimi giocatori. Mctominay meglio di Hamsik? Hanno spessori diversi, la presenza dello scozzese in area di rigore si sente e come, Hamsik aveva altre caratteristiche nell’impostazione dell’azione. Nazionale-Club? Quando ero commissario tecnico in nazionale cercavo di sfruttare al massimo i miei giocatori durante la sosta dei club.”

