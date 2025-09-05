Ramazzotti: “Il Napoli è la squadra più forte in Italia. Mercato superiore!”
Il giornalista della Gazzetta dello Sport Andrea Ramazzotti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Napoli Centrale. Ecco un estratto delle sue parole.
“Per la formazione mi sembra tutto abbastanza definito. Il modulo è tra il 4-2-3-1 e il 4-3-3, il ballottaggio è tra un regista più basso che è Locatelli e un trequartista che è Daniel Maldini. In difesa ci saranno Di Lorenzo e Dimarco sugli esterni, con Bastoni e Calafiori centrali. A centrocampo Barella e Tonali, con Politano e Zaccagni sugli esterni con Kean che è avanti su Retegui. Non bisogna mai perdere di vista il girone e come siamo partiti, ovvero malissimo. Se c’è una logica e una logica spesso non c’è, l’Estonia la dovremmo battere.
Ci sono giocatori importanti, di esperienza, e l’Italia è nettamente favorita. Ma allo stesso tempo siamo costretti a rincorrere. Al momento non sono previste nuove convocazioni al posto di Scamacca. La Serie A? La grande sorpresa è la Cremonese a punteggio pieno, mentre il Napoli è dove dovrebbe essere, ha la squadra più forte d’Italia. La campagna acquisti è superiore rispetto alle altre. L’infortunio di Lukaku ha rovinato un po’ i piani, ma mi sembra che la risposta della dirigenza sia stata idonea con l’arrivo di Hojlund. Il Napoli penso sia favorito perché ha giocatori di caratura internazionale, gente che è abituata a vincere. Quest’anno parte davanti anche all’Inter.
Leoni e Pio Esposito? La difesa a quattro non favorisce Leoni, se l’Italia giocasse a tre avrebbe maggiori possibilità di giocare. Pio Esposito credo che una chance, soprattutto con la defezione di Scamacca, possa esserci a partita in corso. Anche se resta Retegui la prima alternativa a Kean”.