Ramazzotti: “Il Napoli è la squadra più forte in Italia. Mercato superiore!”

“Per la formazione mi sembra tutto abbastanza definito. Il modulo è tra il 4-2-3-1 e il 4-3-3, il ballottaggio è tra un regista più basso che è Locatelli e un trequartista che è Daniel Maldini. In difesa ci saranno Di Lorenzo e Dimarco sugli esterni, con Bastoni e Calafiori centrali. A centrocampo Barella e Tonali, con Politano e Zaccagni sugli esterni con Kean che è avanti su Retegui. Non bisogna mai perdere di vista il girone e come siamo partiti, ovvero malissimo. Se c’è una logica e una logica spesso non c’è, l’Estonia la dovremmo battere.