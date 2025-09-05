Nazionali: Danimarca-Scozia 0-0 e Svizzera-Kosovo 4-0

La Danimarca di Rasmus Højlund pareggia 0-0 contro la Scozia di McTominay e Gilmour.

L’attaccante, appena arrivato al Manchester United, è partito dalla panchina ed è entrato negli ultimi quindici minuti, senza però trovare la gioia del gol. Ottima invece la prestazione di Scott McTominay, titolare inamovibile a centrocampo, mentre Gilmour non è stato impiegato.

Brutta sconfitta invece per il Kosovo di Amir Rrahmani, costretto a lasciare il campo al 63’ per un problema alla gamba: condizioni da monitorare.

La Svizzera ha vinto il proprio match per 4-0, con gol anche del neoacquisto dell’Inter, Akanji.

tabellini:

DANIMARCA-SCOZIA 0-0

Danimarca (4-4-2): Schmeichel; Kristensen, Andersen, Christensen, Maehle; Dreyer, Højbjerg, Hjulmand, Damsgaard; Dolberg, Biereth.

Ct. Hjulmand.

Scozia (4-4-2): Gunn; Hickey, Souttar, Hanley, Robertson; McGinn, McTominay, Ferguson, Christie; Adams, Dykes.

Ct. Clarke.

Arbitro: Siebert (Germania)

Ammoniti: Kristensen (D), Andersen (D), Hickey (S), Hanley (S), Ferguson (S), McTominay (S), Adams (S)

SVIZZERA-KOSOVO 4-0

Marcatori: 22′ Akanji, 25′ Embolo, 39′ Widmer, 45′ Embolo

Svizzera (4-2-3-1): Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez (46′ Muheim); Freuler, Rieder (60′ Manzambi); Ndoye (85′ Itten), Xhaka, Vargas (60′ Aebischer); Embolo (75′ Zakaria).

Ct. Yakin.

Kosovo (4-3-3): Muric; Vojvoda, A. Rrahmani (63′ I. Krasniqi), Dellova, Paçarada (46′ Gallapeni); Jashari, Rexhbecaj (46′ A. Rrahmani), Avdullahu (83′ Berisha); Musljia, Muriqi, E. Krasniqi (46′ Zabergja).

Ct. Giresse.

Arbitro: Marciniak (Polonia)

Ammoniti: Muheim (S), Widmer (S)