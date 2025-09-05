Napoli Women: ufficiale Vanmechelen, la capocannoniera belga arriva in prestito dal Club Brugge

Il Napoli Women ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante belga Davina Vanmechelen, 24 anni, in prestito dal Club Brugge con opzione di riscatto. La giocatrice indosserà la maglia numero 25. Vanmechelen vanta oltre 80 presenze con le nazionali giovanili e la nazionale maggiore del Belgio, e una carriera internazionale con PSG, PSV, Twente e Standard Liegi. Con il Club Brugge ha segnato 40 gol in 62 partite, diventando capocannoniera della Jupiler League 2024/25. La calciatrice punta a contribuire ai successi del Napoli e a tornare protagonista in nazionale.

