Senza categoriaCalcioCalcio Femminile

Napoli Women: ufficiale Vanmechelen, la capocannoniera belga arriva in prestito dal Club Brugge

By Emanuela Menna
0

Il Napoli Women ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante belga Davina Vanmechelen, 24 anni, in prestito dal Club Brugge con opzione di riscatto. La giocatrice indosserà la maglia numero 25. Vanmechelen vanta oltre 80 presenze con le nazionali giovanili e la nazionale maggiore del Belgio, e una carriera internazionale con PSG, PSV, Twente e Standard Liegi. Con il Club Brugge ha segnato 40 gol in 62 partite, diventando capocannoniera della Jupiler League 2024/25. La calciatrice punta a contribuire ai successi del Napoli e a tornare protagonista in nazionale.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Bava: “Pazienza con Lucca, Conte sa valorizzare. Buongiorno? Con lui salto di…

News

Reja: “Hojlund e Lucca due corpi fisici, McTominay diverso da Hamsik”

News

Napoli, investimenti e giovani talenti: rosa da top club a un passo dal Milan

News

Napoli, da spettatore a protagonista: Conte debutta in SuperChampions con una squadra…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.