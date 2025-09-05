NewsCalcioNapoli

Napoli, via libera ai murales di Jorit sullo stadio Maradona

Il celebre artista ha ottenuto il via libera per i suoi murales al Maradona

By Sara Di Fenza
La Giunta Comunale di Napoli ha approvato il progetto della Fondazione Jorit, che prevede la realizzazione di undici murales monumentali sulla facciata esterna dello stadio Diego Armando Maradona, lungo via Giambattista Marino.

L’iniziativa, dal titolo “La formazione ideale della storia del Napoli”, trasformerà una parte dell’impianto in una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto. I dipinti raffigureranno i volti di undici calciatori simbolo che hanno segnato in maniera indelebile la storia della squadra partenopea, con l’obiettivo di celebrare l’identità sportiva e culturale della città.

Il progetto, dal costo stimato di circa 50mila euro interamente sostenuti dalla Fondazione Jorit, sarà a titolo gratuito per il Comune. Una volta completata, l’opera diventerà patrimonio della città.

«Abbiamo accolto con entusiasmo questa proposta – ha dichiarato il sindaco Gaetano Manfrediche arricchirà il patrimonio artistico di Napoli e offrirà ai tifosi azzurri e ai visitatori un nuovo simbolo di appartenenza e orgoglio».

L’iniziativa si inserisce nelle strategie di rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio cittadino, favorendo la collaborazione tra istituzioni pubbliche e realtà private.

Fonte: Il Mattino

