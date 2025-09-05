NewsCalcioNapoli

Napoli, Olivera salta Uruguay-Cile per squalifica: possibile rientro anticipato a Castel Volturno

Il terzino era diffidato ed è stato ammonito contro il Perù: potrebbe tornare in anticipo agli ordini di Conte in vista della sfida con la Fiorentina.

By Vincenzo Buono
Mathias Olivera, difensore del Napoli e dell’Uruguay, questa notte è sceso in campo con la sua Nazionale trionfando per 3-0 nel match contro il Perù.

Il difensore, però, era diffidato ed è stato ammonito al minuto 79, quindi salterà la prossima gara contro il Cile, in programma mercoledì 10 settembre.
Dunque, potrebbe esserci una possibilità che Olivera faccia rientro prima a Castel Volturno e mettersi a disposizione di Antonio Conte per la trasferta contro la Fiorentina. In caso contrario Olivera tornerebbe il giovedì, solo poche ore prima della sfida del Franchi.
Fonte: Il Mattino
