Napoli, Olivera salta Uruguay-Cile per squalifica: possibile rientro anticipato a Castel Volturno

Mathias Olivera, difensore del Napoli e dell’Uruguay, questa notte è sceso in campo con la sua Nazionale trionfando per 3-0 nel match contro il Perù.
Il difensore, però, era diffidato ed è stato ammonito al minuto 79, quindi salterà la prossima gara contro il Cile, in programma mercoledì 10 settembre.
Dunque, potrebbe esserci una possibilità che Olivera faccia rientro prima a Castel Volturno e mettersi a disposizione di Antonio Conte per la trasferta contro la Fiorentina. In caso contrario Olivera tornerebbe il giovedì, solo poche ore prima della sfida del Franchi.
Fonte: Il Mattino